Poissonnade (USF) Fouesnant, 23 juillet 2022, Fouesnant.

Poissonnade (USF) Fouesnant

2022-07-23 12:00:00 – 2022-07-23

Fouesnant Finistère

Poissonnade du club de foot, repas midi et soir avec animation musicale :

Soupe de poissons, moules frites, sardines, thon pomme de terre et sauce béarnaise, saucisse, merguez, jambon frites(menu enfant) crêpes, tarte et buvette.

Repas et bal en plein air – la soirée sera clôturée par un feu d’artifice

isabellejourdain@orange.fr +33 6 62 92 10 93 https://us-fouesnant.footeo.com/

