Poissonnade

Poissonnade, 14 juillet 2022, . Poissonnade

2022-07-14 – 2022-07-14 Le Comité de Jumelage de Colleville-Montgomery organise sa poissonnade.

Venez déguster du poisson frais dans une ambiance conviviale et festive le jour de la fête nationale ! Le Comité de Jumelage de Colleville-Montgomery organise sa poissonnade. Venez déguster du poisson frais dans une ambiance conviviale et festive le jour de la fête nationale ! Le Comité de Jumelage de Colleville-Montgomery organise sa poissonnade.

Venez déguster du poisson frais dans une ambiance conviviale et festive le jour de la fête nationale ! dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville