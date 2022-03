Poisson vole Audenge, 20 avril 2022, Audenge.

Poisson vole Audenge

2022-04-20 – 2022-04-20

Audenge Gironde

2 2 EUR Après une introduction sur le vent, fabrication d’un poisson qui peut voler ! Dans une cabane traditionnelle du port, les enfants créent et mettent en forme un cerf-volant avec outils et matériel adaptés. On va ensuite tester son cerf-volant sur la plage de Graveyron

Enfants de 5 à 12 ans

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin

Après une introduction sur le vent, fabrication d’un poisson qui peut voler ! Dans une cabane traditionnelle du port, les enfants créent et mettent en forme un cerf-volant avec outils et matériel adaptés. On va ensuite tester son cerf-volant sur la plage de Graveyron

Enfants de 5 à 12 ans

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin

Après une introduction sur le vent, fabrication d’un poisson qui peut voler ! Dans une cabane traditionnelle du port, les enfants créent et mettent en forme un cerf-volant avec outils et matériel adaptés. On va ensuite tester son cerf-volant sur la plage de Graveyron

Enfants de 5 à 12 ans

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin

PEP Anderns

Audenge

dernière mise à jour : 2022-03-09 par