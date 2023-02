Poisson de l’aube + 33dogs + Supersleep L’Alimentation Générale, 16 février 2023, Paris.

Le jeudi 16 février 2023

de 20h30 à 00h00

. gratuit

Concert gratuit à l’Alimentation Générale ! #Rock #garage #funk #psychédélique

Le groupe Poisson de l’aube naît en mai 2020, de la rencontre musicale entre Pablo Moll de Alba, chanteur-compositeur guitariste et José Ferreira, saxophoniste. Un an après Valentin Savary, à la batterie, et Solal Chomand, à la basse, rejoignent le projet.

En mai 2022, le groupe sort son premier EP, Les souvenirs du colonel.

Entre sonorités jazz, affirmations punk, déploiements mélodieux et envolées bruitistes, la musique se nourrit d’une culture littéraire variée ainsi que d’une imagerie cinématographique. Poisson de l’aube manie l’absurde et un humour aux échos picaresques, en donnant voix à des personnages en marge, stigmatisés, ou volontairement exclus.

Les 33 Dogs ne sont pas trente-trois. Mais six. Une petite meute de Parigots, au carrefour du garage et du rock psyché. Avec trois guitares, trois chanteurs, une basse, une batterie et un tambourineur-danseur, les chiens prouvent une fois pour toute qu’il n’y a pas besoin d’un bac+10 pour jouer du rock n’ roll. Des riffs baveux, des paroles graveleuses et jamais plus de quatre accords… Une recette simple et efficace, empruntée aux deux influences majeures du groupe : the Brian Jonestown Massacre et les Dandy Warhols. Des géants dont les 33 Dogs essaient de perpétuer l’héritage, avec leur premier EP : Dog-Y-Style

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

