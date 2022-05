Poisson d’avril, Croco et Compagnie

Poisson d’avril, Croco et Compagnie, 11 juin 2022, . Poisson d’avril, Croco et Compagnie

2022-06-11 – 2022-06-12 Enfin presque, car avant de tremper les pattes dans l’eau, autant se déguiser en pirate, corsaire, capitaine ou juste en marin d’eau douce ! Avec tous les copains de Lapinou, c’est parti pour les châteaux de sable !

Et si, sous les coquillages, on trouvait un trésor caché ?

Gare au fil de pêche et autre trucs bizarres qui n’ont rien à faire dans la mer !

