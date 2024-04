Poisson d’avril Croco et Cie Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, vendredi 12 juillet 2024.

Poisson d’avril Croco et Cie Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Spetacle pour très jeune public au Divadlo Théâtre.Enfants

Enfin c’est les vacances, tous a l’eau, enfin presque car avant de tremper les pattes dans l’eau autant se déguiser en pirate, corsaire capitaine ou juste en marin d’eau douce avec tous les copains de Lapinou, c’est parti pour les châteaux de sable et sous les coquillages et si on trouvait un trésor caché !



Gare au fil de pêche et autre trucs bizarres qui n’ont rien à faire dans la mer ! Matelots à l’abordage !!!



A partir de 6 mois

Durée: 30mn

Compagnie LES PIPELETTES 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 10:00:00

fin : 2024-07-12

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Poisson d’avril Croco et Cie Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-08 par Ville de Marseille