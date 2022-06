Poisson d’Avril, Croco et Cie, 12 juillet 2022, .

Poisson d’Avril, Croco et Cie

2022-07-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-13

7 7 Enfin c’est les vacances, tous à l’eau, enfin presque car avant de tremper les pattes dans l’eau autant se déguiser en pirate, corsaire, capitaine ou juste en marin d’eau douce avec tous les copains de Lapinou, c’est parti pour les châteaux de sable et les coquillages.



Si on trouvait un trésor caché ! Gare au fil de pêche et autre trucs bizarres qui n’ont rien à faire dans la mer !! Matelots a l’abordage ,mais n’oublions la serviette, la casquette et les lunettes mais voilà qu’ils ont disparus, engloutis par une baleine, envolés par le vent, disparu comme par magie.



Spectacle de marionnettes avec de la magie, de la ventriloquie et beaucoup d’humour

Très jeune public dès 1 an

Par Nadine et Jacky

Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 12 et 13 juillet.

