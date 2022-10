Poisons

2023-05-19 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-19 EUR Alcool plus populaire que le vin dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’absinthe a déchaîné les passions, enflammé les artistes (et détruit quelques neurones). Arthur Rimbaud en tire son inspiration dans Les Illuminations et Une Saison en enfer, Guillaume Apollinaire s’y réfugie dans Alcools, Charles Baudelaire en saisit les effets maléfiques dans Les Fleurs du mal. En écho à cette poésie furieusement romantique sous la plume des compositeurs d’aujourd’hui, la pianiste Marie-Josèphe Jude interprétera plusieurs œuvres en soliste en lien avec la passion destructrice.



Alain Louvier, « Une cloche de feu rose dans les nuages »

Tapio Tuomela, « Adieux »

Steven Gerber, « Une saison en enfer »

Philippe Schoeller, « Poisons (Création) »

Debussy, « Entrelacs (piano) »



Ensemble Musicatreize

Marie-Josèphe Jude, piano

Roland Hayrabedian, direction Rendez-vous avec la pianiste Marie-Josèphe Jude le 19 mai 2023. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

