Poison Fang, Lust For Dust, Powerdriver Centre Culturel John-Lennon, 14 mai 2022, Limoges.

Poison Fang, Lust For Dust, Powerdriver

Centre Culturel John-Lennon, le samedi 14 mai à 20:30

Voilà presque 20 ans que Poison Fang traine ses baskets sur les scènes punk, métal et rock de la région. Pionnier de la musique libre, le groupe est l’un des premiers en France à s’enregistrer sur la plateforme Jamendo et sous licence Creative Commons au début des années 2000 et permettre à sa musique d’être écoutée un peu partout sur la planète. 20 ans plus tard, avec plus de 200 000 écoutes et 80 000 téléchargements pour 20 eur. de royalties au final, le groupe reste la preuve vivante et émouvante que la musique gratuite ne rapporte effectivement pas un rouble ! D’abord en trio, puis à quatre, puis de nouveau à trois, Poison Fang a même failli finir en duo durant la pandémie… mais NON ! Sauvé de l’abîme, il remonte sur scène pour une rétrospective de 20 ans de coups de boutoir. [En écoute ici](https://www.jamendo.com/artist/3114/poison-fang) Même si ils en ont tous les attributs (jeunesse prometteuse, muscles huilés, chevelures innovantes) Lust For Dust n’est pas un boys band mais un mouton à cinq pattes : Arnaud aux compos et à la guitare, Ju aux textes et donc au chant, Bernie pour appuyer la guitare, Eric à la batteuse et Fred à la basse. Cet OVNI – Ovidé un peu Voyou, un peu Niais mais un peu Intelligent quand même, ne renie pas ses racines : de Black Sabbath à Led Zeppelin, en AC ou en DC, peu importe du moment que c’est jubilatoire ! [En écoute ici](https://lust4dustband.bandcamp.com/releases) Les 5 durs à cuire de PowerdriveR sont des malins : le groupe se forme fin 2019 et, début 2020, bim, pandémie mondiale ! Du coup, ils ont le temps de concocter tranquillement un set de titres abrasifs et imparables qu’ils viennent présenter ce printemps sur scène ! Ne cherchez pas dans les sous catégories obscures du métal pour trouver leur style, PowerdriveR fait dans le hard-rock vintage fiévreux et communicatif, avec des refrains qui donnent envie de headbanguer et de taper du pieds à chacun de leur concert ! Bref, la bande-son idéale pour les virées du samedi soir dans la cambrousse limousine ! **Tarifs : 3€ sur place** (tarif réduit pour demandeurs d’emploi, étudiants et adhérents CCM et CAPCN : 2€). Pour ces concerts de promotion de la scène locale et régionale, vous êtes libres de donner plus que le prix demandé, le surplus sera intégralement reversé aux groupes. Avec l’association C’est arrivé près de chez nous Les Centres Culturels ne font pas de billetterie pour ce spectacle

Soirée 100% locale de l’association C’est Arrivé Près de chez Nous, avec le rock survitaminé de Poison Fang, le stoner-rock transpirant de Lust For Dust et le hard-rock à l’ancienne de PowerdriveR !

Centre Culturel John-Lennon 41, ter route de Feytiat Limoges Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:59:00