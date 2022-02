Poiscaille change le quotidien des pêcheuses & des pêcheurs Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le samedi 5 mars à 12:30

Présentation de Poiscaille suivie de témoignages des pêcheuses et pêcheurs du réseau. Ils racontent leur métier ainsi que les effets de Poiscaille sur leur quotidien. Poiscaille, le circuit court de produits de la mer. En direct des pêcheurs de nos côtes, Poiscaille fournit aux consommateurs poissons, coquillages et crustacés frais, durables, éthiques. Frais : 48 heures maximum entre la pêche à bord du bateau et la remise au consommateur (72h en Région). Personne ne garantit ce délai dans la filière. Durable : techniques de pêche douces uniquement (pas de chalut, pas de drague : ligne, filet droit, casier, pêche à pied, plongée), navires de moins de 12 mètres, 3 hommes à bord, sorties à la journée. Ethique : rémunération supérieure à 20% par rapport au marché. Quand on donne 20€ à Poiscaille, 10€ vont au pêcheur, contre 4 à 5€ dans la filière traditionnelle.

Entrée libre

