Pointu Festival 2022 Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Pointu Festival 2022 Six-Fours-les-Plages, 1 juillet 2022, Six-Fours-les-Plages. Pointu Festival 2022 Six-Fours-les-Plages

2022-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-03 00:00:00 00:00:00

Six-Fours-les-Plages Var C’est avec un immense plaisir que nous vous retrouverons pour un nouveau Pointu Festival, sur l’Île du Gaou à Six-Fours !

Les premiers noms :

Vendredi 1er juillet :

Jungle (UK) et Bartees Strange (UK)

Samedi 2 juillet :

The Hives (SE) et Boy Pablo (NO) https://www.pointufestival.fr/ Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Ville Six-Fours-les-Plages lieuville Six-Fours-les-Plages Departement Var

Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/six-fours-les-plages/

Pointu Festival 2022 Six-Fours-les-Plages 2022-07-01 was last modified: by Pointu Festival 2022 Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 1 juillet 2022 Six-Fours-les-Plages Var

Six-Fours-les-Plages Var