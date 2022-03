Points paroles : “Parlons reliefs” Musée des Plans-Reliefs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les médiateurs du musée vous attendent pour vous présenter, tout au long de la soirée, l’histoire de certains plans-reliefs. Répartis le long de votre parcours dans le musée, ils vous donneront les clés pour comprendre ces maquettes. Anecdotes, méthodes de fabrication, urbanisme, architecture, paysage, stratégie militaire et bien d’autres thèmes sont au programme de ces petits exposés. Médiateurs postés devant certaines maquettes dans la galerie d’exposition des plans-reliefs. Chaque exposé dure environ 15 minutes.

Durée : 15 minutes environ. Sans inscription et gratuit, rendez-vous directement à l’accueil du musée, 4e étage de l’Hôtel des Invalides (accès entrée Orient).

Entrez dans l’intimité de villes fortifiées miniatures grâce à une courte présentation de certaines maquettes de la collection. Musée des Plans-Reliefs Hôtel national des Invalides 75007 Paris Paris Paris

