Points paroles Musée des Plans-Reliefs Paris, samedi 18 mai 2024.

Points paroles Entrez dans l’intimité de villes fortifiées miniatures grâce à une courte présentation de certaines maquettes de la collection. Samedi 18 mai, 21h00 Musée des Plans-Reliefs Durée : 15 minutes environ. Sans inscription et gratuit, rendez-vous directement à l’accueil du musée, 4e étage de l’Hôtel des Invalides.

Les médiateurs du musée vous attendent pour vous présenter, tout au long de la soirée, l’histoire de certains plans-reliefs. Répartis le long de votre parcours dans le musée, ils vous donneront les clés pour comprendre ces maquettes. Anecdotes, méthodes de fabrication, urbanisme, architecture, paysage, stratégie militaire et bien d’autres thèmes sont au programme.

Musée des Plans-Reliefs Hôtel national des Invalides 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France 01 45 51 92 45 http://www.museedesplansreliefs.culture.fr Situé au 4e étage de la cour d’honneur de l’Hôtel des Invalides, le musée des Plans-Reliefs conserve et présente une collection unique au monde : des maquettes historiques de villes fortifiées et de leurs campagnes environnantes, réalisées entre les règnes de Louis XIV et de Napoléon III, à la même échelle (1/600e) et avec les mêmes techniques (bois, sable, soie, papier…). Ces maquettes, outils de stratégie militaire, ont aussi constitué un attribut du prestige des chefs d’État. Aujourd’hui, ils sont une irremplaçable source documentaire sur les sites qu’ils représentent et un précieux outil pédagogique. À travers ces maquettes (dont la plus grande exposée atteint les 56 m²) le visiteur découvre une représentation détaillée en trois dimensions des villes, de leurs bâtiments, de leurs fortifications et des paysages dans lesquels elles s’insèrent. Vous découvrirez ainsi le visage du Mont Saint-Michel à l’époque de Louis XIV ou celui de Bayonne au début du XIXe siècle. M13 Invalides ou Varenne M8 La Tour Maubourg – RER C Invalides – Bus 28, 63, 69, 82, 83, 87, 92, 93

© Musée des Plans-Reliefs / G. Froger