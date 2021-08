Marseille Musée des Beaux-Arts de Marseille - Palais Longchamp Bouches-du-Rhône, Marseille Points paroles des médiateurs culturels Musée des Beaux-Arts de Marseille – Palais Longchamp Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**Musée des Beaux-Arts – Palais Longchamp (aile gauche)** LES COLLECTIONS : Situé dans l’aile gauche du palais Longchamp, le Musée des Beaux-Arts offre un panorama des principales écoles européennes du XVIe au XIXe siècle avec notamment les œuvres emblématiques de Pierre Puget ou encore d’Honoré Daumier. **Points paroles** Les médiateurs du musée vous accueillent et répondent à vos questions pour une (re)découverte du musée. Sans réservation

Entrée libre, sans inscription

Points paroles par les médiateurs culturels autour des collections Musée des Beaux-Arts de Marseille – Palais Longchamp Palais Longchamp (aile gauche) – 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

