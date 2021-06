Paris Musée de la Vie romantique Paris Points paroles :​ « Avis de tempêtes » Musée de la Vie romantique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée de la Vie romantique, le samedi 3 juillet à 18:30

Quatre médiateurs, élèves de l’École du Louvre vous présentent leurs coups de cœur dans l’exposition durant votre visite libre. Animation en continu _Tous les visiteurs doivent être munis d’un billet y compris les bénéficiaires de la gratuité._ [_Réservation obligatoire en ligne_](www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101663628847>mStepTracking=true)_. Tarif : prix du billet d’entrée dans l’exposition (9€ ; réduit 7 €)_ **Intervenants et œuvres commentées :** * Xavier Gassiat (Section 1, _Le Roi Lear et son fou pendant la tempête_, Louis Boulanger) * Albane Guin (Section 2, _Le Naufragé_, Louis Garneray) * Marie Ely (Section 2, _Le Radeau de la Méduse_, Théodore Géricault) * Marie Bantz (Section 3, _Tempête sur les côtes de Belle-Île_, Théodore Gudin)

Musée de la Vie romantique Hôtel Scheffer-Renan – 16 rue Chaptal 75009 Paris

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T22:30:00

