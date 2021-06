Paris Maison de Victor Hugo Paris Points parole Maison de Victor Hugo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison de Victor Hugo, le samedi 3 juillet à 19:30

Focus de 15 mn sur un thème de l’exposition « Dessins : dans l’intimité du génie » à 19h30 Victor Hugo grand-père à 20h Victor Hugo dessinateur en voyage à 20h30 Dessiner contre la peine de mort

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Focus de 15 mn sur un thème de l'exposition « Dessins : dans l'intimité du génie » Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

