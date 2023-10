Savoir-faire de la couture Points et ourlets Mehun-sur-Yèvre Catégories d’Évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre Savoir-faire de la couture Points et ourlets Mehun-sur-Yèvre, 20 octobre 2023, Mehun-sur-Yèvre. Savoir-faire de la couture Vendredi 20 octobre, 14h00 Points et ourlets Atelier de retouches de vêtement: ourlets, reprise de longueur, changement de fermeture et réparations diverses. Points et ourlets 64 rue Jeanne d’Arc 18500 Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T15:00:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T15:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Autres Lieu Points et ourlets Adresse 64 rue Jeanne d’Arc 18500 Mehun-sur-Yèvre Ville Mehun-sur-Yèvre Departement Cher Lieu Ville Points et ourlets Mehun-sur-Yèvre latitude longitude 47.142553;2.210394

Points et ourlets Mehun-sur-Yèvre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mehun-sur-yevre/