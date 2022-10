Points de Repère Marseille 1er Arrondissement, 21 octobre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Points de Repère

2022-10-21 – 2022-10-23

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Une oeuvre XXL à se partager



« Points de Repère » est une peinture de plus de 360 m2 qui a nécessité plus de deux ans de travail et qui sera exposée au sol du Palais de la Bourse pour une immersion totale dans le pixel puis accéder à la coursive du premier étage pour voir l’image se révéler.



De la Renaissance au Pixel Art

Ce pixel artiste français place le « point » au coeur de son univers depuis plus de vingt ans. Pour cette performance, véritable défi technique, Ced VERNAY reproduit en peinture une photo du célèbre photographe américain Spencer Tunick qui lui-même s’était inspiré d’un tableau de la Renaissance.

Une scène figurative emplie de bien-être et de volupté où les corps s’entremêlent et qui n’est pas sans rappeler le courant philosophique qui place l’humain au centre de l’univers, Détail de « Points de Repère »



Une oeuvre à la fois abstraite et figurative

Cette installation monumentale est constituée de près de 9 000 pixels dissociables appelés aussi PixCed et mesurant chacun 20×20 cm. Mosaïque de carrés de couleurs rehaussés de symboles imaginaires, caractères du monde entier, formes géométriques, formules mathématiques, messages cryptés ou encore de textes fondateurs tels que ceux des Droits de l’Homme ou de la Constitution, l’oeuvre « Points de Repère » invite à regarder de près et de loin.

Grâce au soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) cette installation monumentale sera présentée dans le magnifique écrin du Palais de la Bourse, situé sur la Canebière en plein cœur de Marseille, du 21 au 23 octobre prochains.

Exposée au sol, il sera ainsi possible de découvrir une oeuvre abstraite de près, puis en prenant de la hauteur grâce aux coursives du Palais, de la rendre parfaitement figurative.



Une oeuvre qui rassemble les hommes

Enfin, lors de cette première présentation en France, les entreprises, institutions ou particuliers auront la possibilité d’acquérir des morceaux de cette peinture monumentale (www.pixced.com) et de faire partie ainsi d’une communauté appelée aussi la PixCed Community. Chaque membre de cette communauté sera peut être un jour invité à se réunir pour reformer l’oeuvre dans son intégralité. L’installation de Ced VERNAY créé ainsi un lien unique et original entre toutes ces personnes.



Avec « Points de Repère », Ced VERNAY soutient la Ligue contre le cancer

Enfin, comme pour lier davantage ces collectionneurs et pour donner sens à son action, Ced VERNAY a décidé de reverser entre 10 et 20% du fruit de la vente de « Points de Repère » à la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône.

Du 21 au 23 octobre prochains, le Palais de la Bourse à Marseille accueillera l’œuvre monumentale du pixel artiste français Ced VERNAY.

https://www.cedvernay.com/

