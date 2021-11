Points de non-retour Bourges, 24 novembre 2021, Bourges.

Points de non-retour Bourges

2021-11-24 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-26

Bourges Cher

12 EUR 12 52 Questionner l’histoire et ses silences, explorer les non-dits de notre mémoire collective, tel est le credo de l’autrice et metteure en scène franco-roumaine, Alexandra Badea. Après Thiaroye, Quais de Seine et Diagonale du vide, elle présente pour la première fois à Bourges l’intégralité de sa trilogie, débutée en 2018.

Théâtre : Points de non retour

+33 2 48 67 74 79 http://mcbourges.com/

Christophe Raynaud de Lage

Bourges

