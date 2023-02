POINTS DE FUITE BARBARA AMAR ESPACE 233, 9 février 2023, ISTRES.

POINTS DE FUITE BARBARA AMAR ESPACE 233. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 18:30. Tarif : 10.0 euros.

Festival Les Élancées Espace 233 Dans cette nouvelle création, Barbara Amar poursuit sa réflexion sur la relation que l’homme entretient avec ses lieux de vie, avec la nature, avec l’autre. S’inspirant d’une gestuelle et d’images proches de l’univers des enfants, la chorégraphe propose une pièce à la confluence de la danse, du théâtre et des arts visuels. Une proposition ludique et poétique à découvrir. Tout public à partir de 5 ans

ESPACE 233 ISTRES MAISON POUR TOUS-CEC HEURES CLAIRES Bouches-du-Rhone

Festival Les Élancées

Espace 233

