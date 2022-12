Requiem – la mort joyeuse Points Communs – Théâtre des Louvrais, Nouvelle Scène de Cergy-Pontoise / Val d’Oise Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Requiem – la mort joyeuse 10 et 11 janvier 2023 Points Communs – Théâtre des Louvrais, Nouvelle Scène de Cergy-Pontoise / Val d'Oise, Pontoise. S'inspirant des traditions mexicaines, Béatrice Massin s'empare de la partition de Mozart et crée… Requiem-la mort Joyeuse pour douze interprètes. Superbe ! Delphine Baffour La Terrasse Béatrice Massin nous aura habitué aux surprises de ses grandes formes chorégraphiques développant le sens de la collectivité et du danser ensemble.

Musicienne de l’espace et compositrice des corps, elle nous a enrobé par la finesse de son écriture contemporaine dans sa précédente création Mass b. Requiem – la mort joyeuse, création pour douze danseurs, se base sur certains fondamentaux de la danse baroque pour ensuite se construire en jouant avec les multiples détournements de cette matière.

Ainsi se constitue un langage chorégraphique actuel.

Aucun univers mortifère ici – bien au contraire – ce Requiem s’inspire de la vision joyeuse de la mort dans la culture mexicaine.

Cette danse macabre colorée transformera nos visions du mythique Requiem de Mozart, s’appuyant sur une interprétation musicale qui désacralise la partition et permet de lui inventer un postlude revitalisant.

Requiem – la mort joyeuse Points Communs – Théâtre des Louvrais, Nouvelle Scène de Cergy-Pontoise / Val d'Oise 10 janvier 2023

