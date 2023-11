Chamonix POINTS COMMUNS scène nationale Cergy, 12 janvier 2024, Cergy.

Après des siècles d’errance dans le cosmos, un vaisseau spatial est contraint de se poser sur une planète apparemment inhabitée.

L’équipage, dont les membres ressemblent beaucoup à des humains, y découvre un monde plein de sensations aussi puissantes qu’inconnues… mais ils ne sont pas seuls.

Depuis son antre, le Major Burk les surveille.

Alerte ! Les 26000 se lancent dans la comédie musicale !

Entre premier et millième degré, ils posent cette question essentielle : « Faut-il oui ou non éradiquer l’humanité ? »

Car si celle-ci a généré des milliards d’imbéciles, Auschwitz et les pantacourts, elle a aussi créé l’amour, la musique et les Apéricubes (c). En un mot comme en cent, elle a créé Chamonix et son golf dix-huit trous.

Mise en scène : Philippe Nicolle

Ecriture : Philippe Nicolle et Gabor Rassov

Création musicale : Christophe Arnulf, Aymeric Descharrières, Erwan Laurent

Avec : Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Aymeric Descharrières, Olivier Dureuil, Patrick Girot, Erwan Laurent, Clara Marchina, Florence Nicolle, Ingrid Strelkoff

Régie générale et plateau : Patrick Girot

Régie plateau : Laurence Rossignol

Son : Aude Pétiard

Lumières : Paul Deschamps

Chorégraphies : Laurent Falguieras

Scénographie Construction Accessoires : Patrick Girot, Julien Lett, Michel Mugnier, Laurence Rossignol

Costumes : Camille Perreau, Sara Sandqvist

Marionnette : Carole Allemand

Maquillage, coiffure : Pascal Jéhan

Assistanat : Sarah Douhaire, Lise Le Joncour

Direction technique : Daniel Scalliet

POINTS COMMUNS scène nationale Cergy Pontoise/ Val d'Oise Cergy Val-d'Oise Île-de-France

comédie musicale théâtre