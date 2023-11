LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA « Multicolored Ellington » invite NICOLLE ROCHELLE, KHALID K. – Création n Points communs – Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise Pontoise, 1 décembre 2023, Pontoise.

Pontoise,Val-d’Oise

Á l’aube des J.O. 2024, la musique de DUKE ELLINGTON représente une formidable occasion de célébrer la fraternité. Conduit par LAURENT MIGNARD, le DUKE ORCHESTRA incarne l’œuvre de l’un des plus grands créateurs du 20e siècle..

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 21:30:00. EUR.

Points communs – Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise Théâtre des Louvrais, Place de la Paix

Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France



On the eve of the 2024 Olympic Games, the music of DUKE ELLINGTON is a wonderful opportunity to celebrate fraternity. Conducted by LAURENT MIGNARD, the DUKE ORCHESTRA embodies the work of one of the 20th century?s greatest creators.

En vísperas de los Juegos Olímpicos de 2024, la música de DUKE ELLINGTON es una magnífica oportunidad para celebrar la fraternidad. Dirigida por LAURENT MIGNARD, la DUKE ORCHESTRA encarna la obra de uno de los más grandes creadores del siglo XX.

Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 ist die Musik von DUKE ELLINGTON eine wunderbare Gelegenheit, die Brüderlichkeit zu feiern. Unter der Leitung von LAURENT MIGNARD verkörpert das DUKE ORCHESTRA das Werk eines der größten Schöpfer des 20. Jahrhunderts.

