Le château de Saint-Félix-de-Lauragais, posté en proue d’une éperon rocheux, est cité dans des textes à partir de 1033. D’abord doté d’une chapelle et d’un donjon imposant, l’édifice fera l’objet de nombreux aménagements défensifs entre les XIIe et XIVe siècles. C’est à partir du XVIe siècle, en suivant le courant de la Renaissance, que la demeure quitte sa fonction de protection pour devenir une véritable résidence avec des grandes fenêtres mais aussi des pièces plus confortables conçues et aménagées entre les XVIe et XIXe siècles. Acquis par la commune en 2012.

Détruit après la croisade contre les Albigeois, le château de Saint-Félix a été l'objet de nombreuses campagnes. Découvrez son histoire passionnante. Château Rue des Écoles 31540 Saint-Félix-Lauragais Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

