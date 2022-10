Pointillisme : Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13096

Aix-en-Provence

Pointillisme : Provence Aix-en-Provence, 11 novembre 2022, Aix-en-Provence. Pointillisme : Provence

1 Avenue Marcel Pagnol CS 50490 Fondation Vasarely Aix-en-Provence 13096 CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol

2022-11-11 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-22 18:00:00 18:00:00

CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol

Aix-en-Provence

13096 EUR À l’occasion de la deuxième édition de la Biennale des Imaginaires Numériques, l’artiste Quayola a remporté le 3e Prix International de la Fondation Vasarely & Chroniques.

Pointillisme : Provence est une nouvelle œuvre qui poursuit l’exploration de Quayola sur les systèmes de balayage laser de haute précision et de leurs imperfections héritées.

En établissant un parallèle entre les traditions picturales historiques et l’esthétique computationnelle, ce projet spécule sur de nouvelles peintures de paysages créées par des machines. Tout en reproduisant des conditions similaires à celles des peintres en plein air de la fin du 19e siècle, les paysages naturels sont en fait observés et analysés par le biais d’appareils technologiques sophistiqués et réaffectés à de nouveaux modes de synthèse visuelle. Créée cette année, l’œuvre Pointilisme : Provence, prendra comme point de départ les paysages environnants de la Sainte-Victoire que l’artiste Quayola a scannés à l’automne et au printemps. Fondation Vasarely CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: 13096, Aix-en-Provence Autres Lieu Aix-en-Provence Fondation Vasarely Adresse Aix-en-Provence 13096 CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Ville Aix-en-Provence lieuville CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Departement 13096

Aix-en-Provence Fondation Vasarely Aix-en-Provence 13096 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Pointillisme : Provence Aix-en-Provence 2022-11-11 was last modified: by Pointillisme : Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Fondation Vasarely 11 novembre 2022 1 Avenue Marcel Pagnol CS 50490 Fondation Vasarely Aix-en-Provence 13096 13096 aix en provence

Aix-en-Provence 13096