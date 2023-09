Visite guidée de Caucriauville, un quartier avec vue pointe sud du Pré fleuri, au pied de l’œuvre « Parabole » Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre.

A la pointe du Pré Fleuri, depuis la Parabole en bois œuvre d’Alexandre Moronnoz réalisée dans le cadre d’un Eté au Havre, un panorama à 180 ° s’ouvre sous vos yeux. Lignes verticales, cheminées, hangars, citernes composent un paysage industriel et portuaire qui mérite d’être décrypté.

La visite se poursuit au cœur de Caucriauville, quartier emblématique de l’urbanisme des années 1960.

Avec une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Renseignements : 02 35 22 31 22

Gratuit sur inscription : cliquez sur « réserver » (ouverture des inscriptions vers mi-septembre)

Public adulte

RDV pointe sud du Pré fleuri, au pied de l’œuvre « Parabole »

Réseau LiA : Terminus du tram, arrêt Pré fleuri, bus 7, 17, arrêt Caucriauville

_______________________

Dans le cadre de :

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

#zigzagfestivalarchitecture

Tout le programme et les inscriptions sur https://festivalzigzag.fr/

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen

02 35 03 40 31

© PAH Le Havre Seine Métropole