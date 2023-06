SALON DES ÉCRIVAINS DE LA MER Pointe Saint-Gildas Préfailles, 6 août 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Salon des écrivains de la mer (6ème édition) avec la présence d’auteurs locaux et régionaux..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 18:30:00. .

Pointe Saint-Gildas Salle du Centre Nautique

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Salon des écrivains de la mer (6th edition) with local and regional authors.

Salon des écrivains de la mer (6ª edición) con autores locales y regionales.

Salon des écrivains de la mer (6. Ausgabe) mit lokalen und regionalen Autoren.

