FÊTE DU PORT DE PREFAILLES Pointe Saint-Gildas Préfailles, 6 août 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Fête du Port avec sardinades, marché artisanal, messe en plein air, concert du groupe « Les Gaillards d’Avant » et Salon des Écrivains de la Mer le lendemain.

.

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 18:30:00. .

Pointe Saint-Gildas

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Port festival with sardinades, craft market, open-air mass, concert by the group « Les Gaillards d’Avant » and Salon des Écrivains de la Mer the following day.

Fiesta del puerto con sardinadas, mercado artesanal, misa al aire libre, concierto del grupo « Les Gaillards d’Avant » y Salón de los Escritores del Mar al día siguiente.

Hafenfest mit Sardinaden, Kunsthandwerkermarkt, Freiluftmesse, Konzert der Gruppe « Les Gaillards d’Avant » und Salon des Écrivains de la Mer am nächsten Tag.

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire