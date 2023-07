Cet évènement est passé LOCATION DE KAYAK /ÉCOLE DE VOILE DE PREFAILLES Pointe Saint-Gildas Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Préfailles LOCATION DE KAYAK /ÉCOLE DE VOILE DE PREFAILLES Pointe Saint-Gildas Préfailles, 1 juillet 2023, Préfailles. Préfailles,Loire-Atlantique Location de kayak simple ou double

11 personnes maximum.

Pointe Saint-Gildas

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Single or double kayak rental

11 people maximum Alquiler de kayak individual o doble

11 personas como máximo Verleih von Einzel- oder Doppelkajaks

