Esnandes Visite guidée : « Les oiseaux de la baie de l’Aiguillon » Pointe Saint-Clément Esnandes, 17 septembre 2023, Esnandes. Visite guidée : « Les oiseaux de la baie de l’Aiguillon » Dimanche 17 septembre, 10h00 Pointe Saint-Clément Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous sur le parking de la pointe Saint-Clément, à Esnandes. Venez observer les oiseaux dans la réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon aux côtés d’un animateur de la LPO ! Pointe Saint-Clément Rue de l’océan,17137 Esnandes Esnandes 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.nature@lpo.fr »}] À Esnandes, la pointe Saint-Clément, classée en réserve naturelle, est fréquentée par des centaines d’espèces d’oiseaux d’eau. Depuis cette falaise, qui domine la vasière, vous bénéficiez d’un site tout à fait exceptionnel pour l’observation. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

