Finistère Audierne La course ladies classic, parainée par la talentueuse coureuse de l’équipe World Tour Movistar, Aude Biannic, est une épreuve fédérale FFC, ouverte aux équipes continentales professionnelles et aux amateurs. L’épreuve se déroulera le lundi 29 mai 2023 avec :

– le matin à 9h30 un contre la montre de 6km à Audierne

– l’après-midi au départ de la Pointe du Raz à 14h15 pour une course en ligne de 63 km et 36 km sur circuit à Audierne (99 km au total)

La course est réservée aux filles de plus de 17 ans. Quelques chiffres :

– 150 bénévoles à Audierne

– 26 motards de sécurité, assistés par la gendarmerie. pdr.ladiesclassic@gmail.com Audierne

