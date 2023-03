Chasse aux œufs Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun Catégories d’Évènement: Beuzec-Cap-Sizun

Finistère . Chasse aux œufs au Moulin de Keriolet le 9 avril dès 10h, les korrigans ont transformé les œufs de Pâques en galets et les ont cachés dans la vallée ! Si vous les trouvez la meunière les transformera en oeufs (0,50€/oeuf).

Visites du moulin, vente de farines et de pain. Petite restauration à base de fouées. Animation en partenariat avec l’AAJCB (Amicale des Adolescents et des Jeunes du Cap- Sizun et du pays Bigouden). carmenlameuniere@hotmail.com +33 2 98 70 53 99 Pointe du Millier Moulin de Keriolet Beuzec-Cap-Sizun

