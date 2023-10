Découverte des oiseaux du lac de Créteil Pointe du Lac, 94000 Créteil, France Créteil, 8 octobre 2023, Créteil.

Découverte des oiseaux du lac de Créteil 8 et 22 octobre Pointe du Lac, 94000 Créteil, France Tarifs : tarif adulte 15€ ; Enfant 10€

Balade ornithologique autour du lac de Créteil à la rencontre des nombreux oiseaux qui le fréquentent

Ce lac est bien plus sauvage qu’on ne le croit avec ses pelouses arborées et ses roselières.

Les roselières qui bordent le lac permettent aux oiseaux d’eau de nicher tranquillement comme la foulque macroule, la poule d’eau, ou le grèbe huppé.

Un petit passereau, la rousserolle effarvatte, y niche également.

les oiseaux comme le rougegorge, le merle noir, la pie bavarde, et la corneille sont d’observation facile !

Des espèces remarquable telle que le martin-pêcheur, le blongios nain ( petit héron très rare en île-de-France ) peuvent être observées avec un peu de chance

Durée : 2h00

Activité organisée par Sébastien – Guide ornithologue

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/d-1

