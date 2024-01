Balade en kayak jusqu’à l’île Vierge Pointe du Castel Ac’h Plouguerneau, samedi 28 septembre 2024.

Plouguerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 09:00:00

fin : 2024-09-28 12:00:00

Au départ de Kastell’ach, embarquez en kayak et admirez la nature qui s’offre à vous….

Parcourez quelques kilomètres et faites escale sur l’Ile vierge pour une visite du plus haut phare d’Europe en pierres de taille et profitez d’un panorama grandiose sur la mer d’Iroise et les Abers …

Prévoir une tenue pour aller sur l’eau (coupe vent, lunettes de soleil, casquette, crème solaire), une tenue de rechange, des chaussures ou chaussons adéquats.

Pointe du Castel Ac’h

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-05 par OT PAYS DES ABERS