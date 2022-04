Pointe de Port l’épine Trélévern Trélévern Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pointe de Port l'épine Port l'Epine Parking du port Trélévern

2022-07-20

Cheminement piétonnier sur la butte face à l'île Tomé. Découverte de la baise de Perros-Guirec et de la côte vers Penvenan. Historique du site défensif datant du XVIIe siècle (vestiges du corps de garde et de la batterie).

