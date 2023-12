TRAIL DIURNE Pointe de Congrigoux Pornichet, 13 janvier 2024, Pornichet.

Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13

organisé par l’association Tous avec Alex..

Trail diurne de 14 kms, départ à 14h (inscription : 13 €)

Et rando marche de 14 kms, départ à 14h10 (inscription : 10 €)

Trail de 14 km entre plage et chemins sur la commune de Pornichet

Courir, c’est bien! mais courir pour une cause, c’est mieux :-)

Participez au trail nocturne de Pornichet, c’est aider l’Association TOUS AVEC ALEXANDRE PAIN

Vos dons et participations auront pour but de promouvoir le sport handicap chez les jeunes enfants, et participer avec des enfants atteints de maladies rares aux courses ou toutes activités sportives.

RETRAIT DES DOSSARDS :

*Au magasin TERRE DE CYCLE à GUERANDE le jeudi 11 janvier de 16h à 19h (A PRIVILEGIER) *Au magasin TENNIS&RUN de la Baule le vednredi 12 janvier de 16h à 19h (A PRIVILEGIER)

* ou sur place à Pornichet dès 12H30

Plus d’info et inscription sur le site

Pointe de Congrigoux

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



