Point-virgule est une performance où le texte, le jeu dramatique et la mélodie se rencontrent sur scène. Le projet artistique se fait la bouche de victimes d’agressions sexuelles, de viols, et raconte leur parcours à travers une mise en poésie. Le pointvirgule crée un espace, un temps propice à l’expectation et la réflexion. Il est un sursaut qui poursuit l’histoire. Ecriture et direction artistique du projet : Mehdi Heraut-Zérigui – Comédien.ne.s : Amandine Bizet, Guillemette Lemoing, Adeline Montant, Owen Moreau, Solène Murphy – Musicien.ne.s : Louis de La Rochefoucauld, Juliette Confais, Fanny Echivard

Tarif 12€/5€

par la Compagnie du Prélude

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T23:00:00;2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T23:00:00

