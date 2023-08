Balade découverte à vélo à La Palmyre Point sublime La Palmyre, 16 septembre 2023, La Palmyre.

Balade découverte à vélo à La Palmyre Samedi 16 septembre, 15h00 Point sublime Gratuit. Sur inscription. Prévoir son vélo.Possibilité de louer son vélo sur place dans la commune. Durée : 2 heures. Distance : 10 km.

Rendez-vous : Point Sublime, La Palmyre.

À vélo, entre plages, étang et forêt, découvrez l’autre visage de La Palmyre, commune des Mathes.

Derrière l’image de station balnéaire sommeille une toute autre histoire, l’histoire d’une terre en constante évolution et à l’écosystème fragile, d’une terre façonnée par l’Homme : d’une vie ancestrale tournée vers la mer à l’ambition de ceux qui en ont fait la station renommée d’aujourd’hui.

Découvrez l’insoupçonnable Palmyre.

Plus d’infos : Cette visite est une sortie détente. Prévoir une casquette, une gourde d’eau, de la crème solaire et des vélos en bon état. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. La visite est réservée aux personnes à partir de 12 ans. En cas de météo très défavorable et de vigilance orange, la visite sera annulée. Les participants seront prévenus 1h à l’avance.

Point sublime 17570 La Palmyre La Palmyre 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 08 21 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©T AVAN