Point rencontre Parc National à l’Oule Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Point rencontre Parc National à l’Oule Saint-Lary-Soulan, 3 mars 2022, Saint-Lary-Soulan. Point rencontre Parc National à l’Oule SAINT-LARY-SOULAN Refuge de l’Oule Saint-Lary-Soulan

2022-03-03 10:30:00 – 2022-03-03 12:30:00 SAINT-LARY-SOULAN Refuge de l’Oule

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Refuge du Lac de l’Oule Rencontre, échanges et observations. Equipé d’une longue vue et de jumelles, installé aux abords des sentiers, le guide garde du Parc National vous invite à partager des moments d’échanges informels et conviviaux. N’hésitez pas à vous arrêter, parler avec lui en lui posant sur place mille questions +33 5 62 39 40 91 Refuge du Lac de l’Oule SAINT-LARY-SOULAN Refuge de l’Oule Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse SAINT-LARY-SOULAN Refuge de l'Oule Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Refuge de l'Oule Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Point rencontre Parc National à l’Oule Saint-Lary-Soulan 2022-03-03 was last modified: by Point rencontre Parc National à l’Oule Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 3 mars 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées