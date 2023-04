Démonstrations et initiation BMX Flat / Aude et Maxime Cassagne Point Rencontre Jeunesse, 13 mai 2023, Carbonne.

En partenariat avec la MJC de Carbonne

Tout public, à partir de 5 ans

Aude et Maxime Cassagne, BMX Flat

Mise à l’honneur de la discipline du Flat, une pratique freestyle qui consiste à réaliser des figures au sol sans poser de pieds par terre.

Une journée d’initiation et démonstration ouverte à tous.tes et gratuite, animée par Aude Cassagne (championne de France et championne du Monde 2022) et Maxime Cassagne (vice-champion de France Amateur 2021).

https://youtu.be/PcimQw59PLA

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Programme complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

