Point Rencontre D920 Cauterets Catégories d’Évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées

Point Rencontre D920, 28 février 2023, Cauterets . Point Rencontre CAUTERETS D920 Cauterets Hautes-Pyrenees D920 CAUTERETS

2023-02-28 – 2023-02-28

D920 CAUTERETS

Cauterets

Hautes-Pyrenees Les gardes-moniteurs partageront avec vous leurs savoirs et leurs connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers du Parc National des Pyrénées. Rendez-vous au Plateau du Clot à proximité du refuge du Clot (site de Pont d’Espagne). Animation gratuite +33 5 62 92 52 56 http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/agenda D920 CAUTERETS Cauterets

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Cauterets, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Cauterets Adresse Cauterets Hautes-Pyrenees D920 CAUTERETS Ville Cauterets lieuville D920 CAUTERETS Cauterets Departement Hautes-Pyrenees

Cauterets Cauterets Hautes-Pyrenees https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cauterets /

Point Rencontre D920 2023-02-28 was last modified: by Point Rencontre D920 Cauterets 28 février 2023 CAUTERETS D920 Cauterets Hautes-Pyrénées D920 Cauterets Hautes-Pyrénées

Cauterets Hautes-Pyrenees