Cauterets Cauterets Cauterets, Hautes-Pyrénées Point-rencontre avec le Parc National Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées

Point-rencontre avec le Parc National Cauterets, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Cauterets. Point-rencontre avec le Parc National 2021-07-29 15:00:00 – 2021-07-29 17:00:00 Plateau du Clot – Pont d’Espagne CAUTERETS

Cauterets Hautes-Pyrénées Les gardes-moniteurs, hôtesses et services civiques du Parc national partageront avec vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers du Parc national des Pyrénées. Rendez-vous au plateau du Clot : – soit près du gave rive gauche, en face du refuge du Clot

– soit au « point faune » auprès des tables d’interprétations rive droite du gave 60m aval du pont du Clot. Manifestation gratuite. +33 5 62 92 52 56 Les gardes-moniteurs, hôtesses et services civiques du Parc national partageront avec vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers du Parc national des Pyrénées. Rendez-vous au plateau du Clot : – soit près du gave rive gauche, en face du refuge du Clot

– soit au « point faune » auprès des tables d’interprétations rive droite du gave 60m aval du pont du Clot. Manifestation gratuite. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cauterets, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Cauterets Adresse Plateau du Clot - Pont d'Espagne CAUTERETS Ville Cauterets lieuville 42.85195#-0.14554