Point mort, Yarotz + Parlor en concert au FGO-Barbara FGO-Barbara, 22 octobre 2022, Paris.

Le samedi 22 octobre 2022

de 19h30 à 23h00

. payant 15€

Place au Post Metal dissident, au corps hargneux, ardent et attentif, et à l’esprit contestant mais pas contestataire, sincère et sensible ! La soirée du 22 octobre s’ouvrira avec Yarotz et Parlor pour terminer sur la tête d’affiche, Point Mort.

YAROTZ

YAROTZ est un groupe de métal punk hardcore français, formé en 2018, initialement sous le nom de The Third Eye. Prenant leur nom du mot russe « Yarost » signifiant « Rage », ce mot représente bien leur style musical, un sentiment profond qui jaillit par la seule voie d’expression qu’ils connaissent : la musique. A l’initiative de Fabien Zwernemann, guitariste de Junon au sein duquel il joue depuis 15 ans (4 albums, plusieurs tournées en Europe et en Russie), on y retrouve son acolyte issu du même groupe, Vincent Perdicaro, également bassiste de One Way Mirror et Lyzanxia. Le groupe est rejoint depuis 2020 par Enzo Laidi issu du conservatoire de Jazz. YAROTZ se distingue par un mélange de hargne et d’énergie inspiré du punk hardcore, et de mélodies sombres issues du post-métal pour obtenir un son puissant, brutal et sombre, qui invoquent des noms comme Converge, Nails ou Russian Circles. Leurs paroles expriment leurs désaccords avec notre monde et notre société et expriment le regard du groupe à ce sujet.

PARLOR

Le quatuor parisien PARLOR répand depuis 2016 ses abjectes déflagrations aux frontières du hardcore chaotique, de la noise et du post-hardcore, tout en demeurant rigoureusement fidèle à son catéchisme punk: refuser tout compromis et ne jamais péter plus haut que son cul. Formé par Yann Desti, Boris Patchinsky (tous deux également membres de SaaR), Guillaume Quincy et Arthur Leparc, PARLOR revendique à l’origine l’urgence et le jusqu’auboutisme de groupes cultes aux tendances noise tels que Converge et Botch, les suédois de Breach ou plus proches de nous les lavallois de Birds In Row.

POINT MORT

Point Mort est un projet musical francilien ; la confluence artistique de cinq musiciens, divisés par leurs goûts et rassemblés par un tout : un Post Metal dissident, au corps hargneux, ardent et attentif, et à l’esprit contestant mais pas contestataire, sincère et sensible. Depuis 2017, le groupe a sorti 2 EP (« Look at the Sky » 2017 et « R(h)ope » 2019) et enchaîné les concerts et Festivals. L’entité surprend par ses prestations sobres, sans concessions. Dans l’ombre, sans apparats, le groupe libère une force sauvage et onirique. L’accueil des médias est élogieux, et reconnaissance de taille aussi, le groupe est programmé au Hellfest Open Air en juin 2022. Le 29 avril 2022, le groupe sortira son premier album, « Pointless… ». Un voyage dense de 53 minutes où chaque instrument, chaque mélodie, chaque rythme se parlent et s’unissent, plus honnêtes que jamais, dans une liaison commune. Cinq musiciens, divisés par leurs goûts et rassemblés dans un tout.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

