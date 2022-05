Point locations nautiques La Paillote du Yelen Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

A partir du samedi 09 juillet 2022 
Ouvert 7 jours/7 en juillet-août 
De 14h à 20h 
Locations nautiques & cours particuliers 
kayak – catamaran – paddle – planche à voile 
moulin-mer@donbosco.asso.fr

