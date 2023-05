DYS’cutons Point-lecture Pannes Catégorie d’Évènement: Pannes DYS’cutons Point-lecture, 3 juin 2023, Pannes. DYS’cutons Samedi 3 juin, 10h00 Point-lecture Nous vous proposons de venir échanger avec nous sur votre quotidien, afin que nous puissions mieux vous accompagner, vous présenter les ressources disponibles sur le réseau, parler des outils possibles, des professionnels à consulter, des associations existantes. Point-lecture 549 Rue Marcel Donette, Pannes Pannes [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 87 21 64 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

