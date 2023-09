Semaine bleue : Rencontre intergénérationnelle Point jeunes Mont, 4 octobre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Le Point Jeunes de Mont accueillera nos seniors dans son nouveau local pour leur offrir un moment convivial autour de jeux de société, accompagné d’un goûter..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 17:00:00. EUR.

Point jeunes

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Point Jeunes de Mont will be welcoming our senior citizens to its new premises for a friendly afternoon of board games and snacks.

El Centro Juvenil de Mont acogerá a nuestros mayores en sus nuevos locales para pasar una agradable tarde de juegos de mesa y merienda.

Der Point Jeunes de Mont wird unsere Senioren in seinem neuen Lokal empfangen, um ihnen einen geselligen Moment mit Gesellschaftsspielen und einem Imbiss zu bieten.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn