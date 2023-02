Les coulisses de Blaison-Saint-Sulpice Point Informations de Blaison-Saint-Sulpice, 1 avril 2023, Blaison-Saint-Sulpice.

Les coulisses de Blaison-Saint-Sulpice 1 et 2 avril Point Informations de Blaison-Saint-Sulpice

Partez à la découverte des savoir-faire locaux !

Point Informations de Blaison-Saint-Sulpice 8 rue de la Grange aux Dîmes 49320 Blaison-Saint-Sulpice Blaison-Gohier Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Plus d’une dizaine d’artisans d’art se dévoilent dans leur atelier le temps d’un week-end à Blaison-Saint-Sulpice.

Commune nouvelle née en 2016 de la fusion de Blaison-Gohier labellisée Petites Cités de Caractère et de Saint-Sulpice-sur-Loire.

Récupérez votre carnet d’adresses au Point Informations (8 rue de la Grange aux Dîmes), composez votre itinéraire et vivez des instants privilégiés au contact de ces passionnés.

Vos sens seront en éveil dans leurs ateliers entre expositions, démonstrations et initiations.

Un, deux, trois partez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

IT DESIGN STUDIO