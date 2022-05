Point information familles Hôtel de Ville Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Hôtel de Ville, le lundi 2 mai à 17:00

La Ville organise des points informations familles pour présenter aux parents les différents modes d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans. **Prochain rendez-vous le lundi 2 mai à 17h à l’Hôtel de Ville.**

Entrée libre

Point Information Familles Hôtel de Ville 23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T17:00:00 2022-05-02T18:30:00

