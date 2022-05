Point info Linux Quimperlé, 13 mai 2022, Quimperlé.

Point info Linux Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

2022-05-13 13:30:00 – 2022-05-13 17:30:00 Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé Finistère

Chaque mois Mickaël Le Quer et Johann de l’association Libre à Quimperlé vous accueillent et répondent à toutes vos questions sur Linux et les logiciels Libres.

Venez découvrir Linux et les logiciels libres, pour une utilisation simple et efficace.

Vous pouvez venir les rencontrer pour un renseignement, un dépannage ou un conseil.

C’est quoi, Linux ? Linux est un système d’exploitation, tout comme Windows ou MacOS X. Il permet de travailler comme on le ferait sous Windows mais il fonctionne différemment. Contrairement aux idées reçues, Linux possède désormais un système graphique agréable, confortable et simple à utiliser.

mediatheque@ville-quimperle.fr +33 2 98 35 17 30

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

