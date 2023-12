Secret de nature sous la neige Point Info du domaine Skiable Eaux-Bonnes, 3 février 2024, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 15:00:00

Sous le neige la vie continue, elle s’adapte. Lecture de paysage, traces et indices la vie continue dessus et dessous la neige. Rdv au point animation de Bézou accès par la télécabine (détenir le forfait piéton ou ski)- Inscription Point Info Domaine Skiable.

Sous le neige la vie continue, elle s’adapte. Lecture de paysage, traces et indices la vie continue dessus et dessous la neige. Rdv au point animation de Bézou accès par la télécabine (détenir le forfait piéton ou ski)- Inscription Point Info Domaine Skiable

Sous le neige la vie continue, elle s’adapte. Lecture de paysage, traces et indices la vie continue dessus et dessous la neige. Rdv au point animation de Bézou accès par la télécabine (détenir le forfait piéton ou ski)- Inscription Point Info Domaine Skiable

EUR.

Point Info du domaine Skiable

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées